Belgische bekerfinale in teken van spelersperikelen en coronamaatregelen

Club Brugge bereidt zich voor op en in een leeg Koning Boudewijn Stadion - NOS

Het is een wat trieste aanblik, maar inmiddels wel een bekende: een leeg stadion. Ook vanavond zit er niemand op de tribunes in het Koning Boudewijnstadion in Brussel als Club Brugge en Antwerp elkaar treffen voor de Belgische bekerfinale. Het is de eerste keer sinds eind mei dat er weer op het hoogste niveau gevoetbald wordt in België. De competitie kwam stil te liggen door, uiteraard, de uitbraak van het coronavirus. Datzelfde virus houdt Antwerpen deze week extra in zijn greep. Het aantal besmettingen in de regio steeg fors, met als gevolg dat er een avondklok werd ingesteld voor de hele provincie en Nederland code oranje voor het gebied afkondigde. En dat zijn slechts enkele van de maatregelen die werden getroffen. 'One Red Family' De stad Antwerpen zal vanavond dan waarschijnlijk ook bijna net zo leeg zijn als het stadion waarin de bekerfinale wordt gespeeld. Maar dat wil niet zeggen dat de wedstrijd onopgemerkt zal blijven. Antwerp is al dagen bezig de eigen supporters zover te krijgen rood-witte sjaals en vlaggen buiten te hangen. Zo moeten de fans 'One Red Family' vormen tijdens de wedstrijd.

Die steun op afstand zullen de Antwerpenaren goed kunnen gebruiken. De ploeg moet de finale spelen zonder een aantal ervaren voetballers, onder wie Wesley Hoedt en Steven Defour. Die spelers zagen de laatste wedstrijd van het bekeravontuur aan hun neus voorbijgaan omdat hun contracten niet werden verlengd. Tegelijkertijd mag Antwerp nieuwe aanwinsten als Jean Butez en Frank Boya niet opstellen. Aan de andere kant zal bij Club Brugge juist wel een hoop ervaring opgesteld staan in de hoedanigheid van aanvoerder Ruud Vormer. Hij kent geen medelijden met de tegenstander. "Dat is niet ons probleem."

Club Brugge maakt zich op voor bekerfinale tegen Antwerp - NOS

Stiekem zullen er bij Club Brugge misschien ook wel opgelucht over zijn. De landskampioen kent namelijk zelf ook de nodige spelersperikelen. Maar liefst vier voetballers, onder wie basisklanten Frederico Ricca en Éder Balanta, werden donderdagavond getroffen door een buikgriep. Of ze vanavond op fit op het veld kunnen staan, is nog maar de vraag. Avondklok Ook valt niet te voorspellen hoe er in Antwerpen gereageerd zal worden op de bekerfinale. Mocht de club winnen en zich daarmee plaatsen voor de Europa League, mag de 'One Red Family' niet de straat op om de overwinning te vieren. Iedereen in de provincie moet na 23.30 uur binnen blijven, tenzij het gaat om noodzakelijke verplaatsingen zoals woon-werkverkeer. Zo zullen alleen de spelers zelf nog even buiten van een eventuele overwinning kunnen genieten, omdat ze terugkomen van hun werk.

Niet lang voor het ingaan van de avondklok zaten woensdagavond in Antwerpen nog mensen op het terras. Of ze stapten net op de fiets. "Het is zo'n vijftien minuten naar huis. We halen het wel. We komen nog goed op tijd."