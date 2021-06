Booking.com in Italië verdacht van belastingfraude

Booking.com wordt in Italië verdacht van belastingfraude. Volgens het Openbaar Ministerie in Genua heeft het boekingsplatform tussen 2013 en 2019 voor 153 miljoen euro aan btw niet afgedragen.

De vermoede fraude kwam in 2018 aan het licht bij een onderzoek van de Italiaanse fiscale opsporingsdienst bij bed-and-breakfast-eigenaren in de omgeving van Genua. Daaruit kwam naar voren dat het bedrijf misbruik maakte van btw-regelgeving. Het gevolg was dat er helemaal geen btw werd betaald, niet in Italië en ook niet in Nederland, waar het hoofdkantoor staat.

Bij nader onderzoek bleek het om bijna 900.000 transacties te gaan, met een gezamenlijke waarde van 700 miljoen euro, schrijft het Italiaanse persbureau Ansa.

Booking.com heeft nog niet gereageerd op de aantijgingen.