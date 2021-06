Explosie veroorzaakt schade aan pui Antilliaanse toko in Rotterdam

De gevel van een winkelpand aan de Groene Hilledijk in Rotterdam-Zuid is vannacht beschadigd geraakt door een explosie. Volgens de politie was de zaak, een Antilliaanse supermarkt, de afgelopen maanden al vaker doelwit van soortgelijk geweld.

De buurt werd rond 02.15 uur opgeschrikt door een harde knal. Niemand raakte gewond. Het is niet bekend om wat voor explosief het gaat.

Volgens de politie is de mogelijke dader na het plaatsen van het explosief weggerend in de richting van de Hendrick Croesinckstraat. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De politie doet onderzoek bij de supermarkt.

Handgranaat en beschietingen

Het is niet de eerste keer dat de winkel doelwit is van geweld. In februari werd een verdacht pakketje aan de winkel gehangen. Daar bleek een handgranaat in te zitten. Een aantal maanden daarvoor werd de toko beschoten.

Volgens de regionale omroep Rijnmond is het pand recent enkele weken gesloten geweest op last van de burgemeester. Deze week ging de winkel voor het eerst weer open.