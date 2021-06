Militairen vertrekken uit UMC Utrecht • Onduidelijk of ouders bij afzwemmen mogen zijn

De VS en het Verenigd Koninkrijk gaan zo snel mogelijk met elkaar om tafel om te praten over het hervatten van reizen naar elkaars land. De Amerikaanse president Joe Biden is in Europa voor de G7 en praat vandaag al met de Britse premier Boris Johnson over het plan.

Volgens een verklaring van de Britse regering zijn "de banden tussen de VS en het VK niet alleen cruciaal voor onze inwoners, maar creëren en onderhouden ze ook banen in onze twee landen". Luchtvaartmaatschappijen dringen er bij de regering van de VS al langer op aan het land weer open te gooien voor mensen van buiten de VS. Vanwege de coronacrisis werden buitenlanders tot nog toe geweigerd.

Naar verwachting zal het reisverbod niet voor 4 juli worden opgeheven. De VS wil ook in gesprek met de EU, Canada en Mexico over hoe reizen veilig hervat kunnen worden.