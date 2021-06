Geboortejaar 1990 mag vaccinafspraak maken • Biden presenteert wereldvaccinplan

De Poolse premier Morawiecki heeft een reeks versoepelingen van de coronaregels aangekondigd. Vanaf 26 juni mogen hotels, restaurants en kerken 75 procent van de stoelcapaciteit vullen, exclusief kinderen onder de 12. Voor concerten en sportevenementen geldt een maximumbezetting van 50 procent van de plaatsen. In discotheken mogen maximaal 150 feestgangers samenkomen; ook mag er weer gedanst worden.

Het aantal nieuwe besmettingen in Polen is de afgelopen weken fors gedaald. Het zevendaags gemiddelde ligt nu onder de 400 nieuwe besmettingen, op een bevolking van 37 miljoen mensen. "We hebben allemaal behoefte om adem te halen, maar laten we niet vergeten dat de besmettingen weer kunnen stijgen, zoals je kunt zien in het Verenigd Koninkrijk", waarschuwde Morawiecki in een persconferentie.

Polen heeft sinds gisteren een geel reisadvies.