Biden presenteert wereldvaccinplan • Meer operatiekamers weer in gebruik

Om arbeidsmigranten beter te bereiken voor een vaccinatie, is GGD Gelderland-Zuid begonnen hen uit te nodigen via het uitzendbureau. Vandaag krijgen de eerste vijftig een vaccinatie in Tiel. De meesten komen uit Polen, Roemenië en Bulgarije en allen zijn oud genoeg om in aanmerking te komen voor een inenting.

Arbeidsmigranten krijgen van Nederland hun prik maar hebben moeite om een afspraak te maken, zegt Martijn van der Meulen, arts bij GGD Gelderland-Zuid, tegen Omroep Gelderland. Volgens hem heeft dat te maken met de taalbarrières. "Door samenwerking met de uitzendbureaus kunnen we deze doelgroep in eigen taal informeren en uitnodigen voor een vaccinatie. We verwachten op termijn een groot deel van de arbeidsmigranten in onze regio op deze manier te bereiken."