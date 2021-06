1989 aan de beurt • Onduidelijk of ouders bij afzwemmen mogen zijn

In de Utrechtse gemeenteraad wordt gesproken over een oplossing voor mensen die in het ziekenhuis worden gevaccineerd en een stempel in hun gele boekje willen. Het ziekenhuis biedt zo'n stempel niet aan, meldt RTV Utrecht. Dat is oneerlijk voor mensen die zich daar moeten laten vaccineren, zoals zieken en gehandicapten, stellen acht partijen in de gemeenteraad.

Een Utrechter met een spierziekte zwengelde de kwestie deze week aan. Hij kon hij na een inenting in het UMC Utrecht geen stempel krijgen. Hij vond het oneerlijk dat hij daardoor kosten zou moeten maken als hij naar Duitsland zou willen reizen. Op alle GGD-priklocaties kunnen gevaccineerden wel een stempel in het gele boekje krijgen. Dit na een aangenomen motie in de Tweede Kamer.

De fracties beseffen dat de werkdruk bij het personeel van het UMC Utrecht hoog is en dat het ziekenhuis formeel in zijn recht staat. "Toch willen we dat er zo spoedig mogelijk een oplossing komt voor deze situatie die tot ongelijke behandeling leidt. Gelijke behandeling weegt zwaarder dan het formele recht om geen stempel in het gele boekje te zetten." Onder aanvoering van de PvdA hebben de partijen nu schriftelijke vragen ingediend bij het college.