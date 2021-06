Tijdens Nederland-België hebben Croon en Van Doren geen tijd voor couscous

"Dan is het gedaan met de vriendschap", verzekert Croon. Van Doren (26) beaamt dat. Hij wil absoluut winnen van Nederland. "Ik verlies helemaal niet graag." Nu is de Belg in de gelukkige omstandigheid dat hij voor de regerend wereld- en Europees kampioen uitkomt.

Maar hoe fraai de complimenten over en weer ook zijn tussen beide Bloemendaal-spelers, als ze elkaar donderdag tegenkomen in de halve finales van het EK, wanneer Nederland aantreedt tegen België, is het oorlog.

Hij maakt overheerlijke parelcouscous, Jorrit Croon. Bovendien is hij een streling voor het oog als hij aan het hockeyen is. Arthur Van Doren heeft op zijn beurt weer een ongelooflijk mooie techniek, met een passpower om jaloers op te zijn.

En daar wil Croon (22) het nog wel even over hebben. "Het vertrouwen bij ons is groot. Zeker met de 4-0 overwinning in de Pro League. Na die wedstrijd was Arthur eventjes stil. Hopelijk is hij dat donderdag ook."

De Nederlander somt de kwaliteiten van Van Doren op: "Hij is een hele goede speler, dat kan ik niet ontkennen. Ik kan er niet omheen dat hij kwaliteiten heeft; zijn passpower, hij heeft overzicht, hij is verdedigend erg goed, heeft een ongelooflijk mooie techniek. Hij is best een complete speler. Hij is ook een echte teamspeler."

Als ze voor hun club uitkomen, verblijven ze in één huis, in Amsterdam. Met nog twee andere hockeyers. En dan analyseren ze elkaars spel regelmatig. "We kijken alle wedstrijden terug. We hebben het dan voornamelijk over ons eigen spel."

Croon (22) debuteerde op zijn zestiende in de Hoofdklasse bij HGC. Medio 2018 maakte hij de overstap naar Bloemendaal, de club waar hij in 2019 en 2021 landskampioen mee werd.

Van Doren over Croon: "Zijn ontwikkeling is bijzonder knap. Er zijn misschien weinig mensen die kunnen waarderen hoe lastig het is om op te groeien en je te ontwikkelen op het hoogste platform. Ik denk dat veel mensen vergeten hoe jong hij nog is. Hij moet zich nog vormen als speler en wordt al gezien als een van de beste spelers van Nederland en van de wereld."

Nadat Nederland zich had geplaatst voor de halve finales, was er nogal wat te doen over waarom ze België niet wilden ontlopen. Bij een andere score in de laatste groepswedstrijd tegen Wales (6-0) had Oranje niet tegen België, maar tegen Engeland moeten aantreden in de halve eindstrijd.

"Ik vind dat onzin", countert Croon. "We staan hier allemaal omdat we willen winnen. Omdat we het beste van ons spel willen laten zien. We kunnen het nooit goed doen. We kunnen alleen maar ons best doen. Wie je dan loot in de halve finale... We moeten toch twee wedstrijden winnen. Of je dan eerst tegen België speelt of daarna pas, je moet gewoon heel goed spelen en winnen."

Tussentoernooitje?

Van Doren weerlegt op zijn beurt de gedachte dat dit slechts een 'tussentoernooitje' zou zijn voor de Belgen op weg naar Tokio. "Wij zijn hier niet om te figureren. We willen niet verliezen, we willen gewoon winnen. Of de Spelen belangrijker zijn? Ongetwijfeld. Maar dat geldt voor Nederland ook."