Wekdienst 10/6: Uitslagen eindexamens en gedeeltelijke zonsverduistering

Goedemorgen! Eindexamenkandidaten horen of ze geslaagd of gezakt zijn. En voor het eerst in zes jaar is er in Nederland een gedeeltelijke zonsverduistering te zien.

Het wordt vandaag weer zomers warm met maxima van 22 graden aan zee tot 26 of 27 graden in het binnenland. De wind, uit het westelijke richtingen, is zwak of matig. Vrijdag verandert er nog weinig. Zaterdag is het een paar graden frisser met meer wolken. Zondag is de zon weer helemaal terug.