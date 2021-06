Restauratie klaar, Gouden Koets op binnenplaats museum gehesen

De Gouden Koets is vannacht op de binnenplaats van het Amsterdam Museum gehesen. Na een restauratie van ruim vijf jaar is het koninklijke voertuig daar de komende acht maanden van dichtbij te bekijken.

De koets werd met een kraan van de Nieuwezijds Voorburgwal over de gebouwen van het museum naar het binnenplein getakeld. De operatie duurde zo'n twee uur en was rond 02.45 klaar. Het museum was vroeger een weeshuis, waarvan de kinderen de kussens van de koets geborduurd hebben.

Hoewel er vooraf geen ruchtbaarheid aan was gegeven, waren enkele buurtbewoners afgekomen op alle nachtelijke drukte. Veel was er niet te zien: de koets zat in een kist die pas op de binnenplaats werd geopend. Ook daarna bleef een beschermende deken nog even liggen: het resultaat van de restauratie is pas definitief te zien als de tentoonstelling opent.

Discussie

De koets werd in 1898 door Amsterdam geschonken aan koningin Wilhelmina ter ere van haar inhuldiging. Sinds 1903 wordt de koets vooral gebruikt voor de rijtoer op Prinsjesdag. Tijdens de restauratie gebruikte koning Willem-Alexander vervangend vervoer, de Glazen Koets uit 1826.

Volgende week donderdag opent de koning de tentoonstelling over Gouden Koets. Daarbij is ook aandacht voor de discussie over het omstreden zijpaneel Hulde der koloniën, dat velen tegenwoordig racistisch noemen. Een besluit over wat er met de koets gebeurt als de tentoonstelling afloopt in februari 2022 is er nog niet; als eigenaar moet het Koninklijk Huis daar nog een knoop over doorhakken.

"Eerst moet hij goed gerestaureerd worden en dan zien we verder", zei Willem-Alexander vorig jaar in een persgesprek: