Van den Berg en Van der Vaart: 'Italië leukst om naar te kijken, Denen komen ver'

Ciro Immobile - Getty Images

"Memphis Depay bepaalt of Nederland de halve finale haalt of er al in de groepsfase uit gaat." NOS-analist Rafael van der Vaart (109 interlands) is duidelijk. Veel van Oranjes succes op het EK zal afhangen van de aanvalsleider van Nederland. 90-voudig international Mandy van den Berg, op dit moment speelster van PSV en ook analist voor de NOS tijdens het EK, gaat gedurende het toernooi vooral genieten van de passie van de Italianen. "De liefhebber in mij kijkt daar heel erg naar uit, dat gaat het leukste zijn om naar te kijken." Voordat het toernooi op vrijdag begint bespreken de twee alvast de belangrijkste zaken. Op wie moeten we letten, wat verwachten we van Oranje en wie overleeft de poule des doods?

Je bent zelf actief geweest op een EK. Hoe is het om als speler zoiets mee te maken? Van den Berg: Bij zo'n eindtoernooi kom je in een hele andere wereld terecht. Het is heel anders dan bij een standaard trainingskamp. Je gaat een gezamenlijk avontuur aan met je ploeggenoten, je bent echt op een missie. Wij wonnen in 2017 en dan merk je dat je daarna ook nog altijd wel een band houdt. Je deelt allemaal dezelfde herinnering, dat is voor het teamproces ook goud.

Van der Vaart: Bij het EK van 2004 was ik wel geïmponeerd door de grootte en de aandacht, maar mijn beste ervaring was het EK van 2008. Daar was ik basisspeler en speelden we weergaloos. We hadden een fantastische groep en waren graag bij elkaar, het was een voorrecht om in dat elftal te spelen.

Wat verwacht je van Oranje? Van den Berg: Als ik puur kijk naar de resultaten, het spelersmateriaal en naar de andere ploegen, dan verwacht ik een mooie groepsfase voor Oranje, maar ik denk dat de kwartfinale het eindstation is. Maar zo werd er ook over ons gedacht in 2017, we waren toen absoluut geen favoriet. Dus wie weet, een periode voor het EK hoeft niks te zeggen over het EK zelf. Van der Vaart: Als je niet kan winnen van Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië, moet je je schoenen aan de wilgen hangen. Ik ben nog niet onder de indruk, maar je kunt in zo'n toernooi groeien. Dan hoef je maar een paar goede dagen te hebben en dan sta je in de finale. En een beetje geluk, dat heb je ook nodig.

Het EK voetbal, de aftrap Het Europees kampioenschap voetbal begint vrijdag met de openingswedstrijd tussen Turkije en Italië. Op NPO 1 en NOS.nl kun je vanaf 19.00 uur kijken naar de openingsceremonie van het toernooi. Ook schuiven Van den Berg en Van der Vaart samen met Pierre van Hooijdonk, Theo Janssen, Ibrahim Afellay, Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Leonne Stentler en Marco van Basten aan om verder vooruit te blikken op het toernooi. Vanaf 20.25 uur kun je kijken naar een voorbeschouwing en liveverslag van Turkije-Italië.

Welke Oranje-international gaat verrassen? Van den Berg: Hij zal niet gaan verrassen, want iedereen kent hem goed, maar als hij fit is verwacht ik wel heel veel van Matthijs de Ligt. De aandacht gaat vaak uit naar Depay of Frenkie de Jong, maar ik als centrale verdediger kijk graag naar De Ligt. Hij geeft vertrouwen aan het team, dat zorgt ervoor dat de rest kan voetballen op een vrijere manier. Hij zal, zeker door het wegvallen van Virgil van Dijk, de belangrijkste speler gaan worden.

Matthijs de Ligt en Memphis Depay - ANP

Van der Vaart: Alles hangt ervan af of Memphis Depay zijn dag heeft. Dat is onze man, hij is in topvorm. Ik zie voor hem dezelfde rol die Arjen Robben in 2014 had. Hij bepaalt of Nederland de halve finale haalt of er al in de groepsfase uit gaat. Als hij het op zijn heupen krijgt, hebben we absoluut een kans om Europees kampioen te worden.

Welke landen zijn favoriet? Van den Berg: De topfavoriet is natuurlijk Frankrijk, die heb ik met dikgedrukte letters op één. Verder verwacht ik veel van Engeland, België en Duitsland. En van Italië. Als je kijkt naar liefde en passie voor de sport, dan geniet ik echt van de Italianen. En het is niet alleen maar verdedigen wat ze doen, de afgelopen jaren heeft dat team zich zo goed ontwikkeld. De liefhebber in mij kijkt daar heel erg naar uit, dat gaat het leukste zijn om naar te kijken.

Van der Vaart: Duitsland heeft zoveel talent. Als het daar gaat draaien, gaan ze hoge ogen gooien. En natuurlijk Frankrijk. Het hedendaags voetbal draait om snelheid, techniek en kracht. Dat hebben zij allemaal.

Wie zijn de outsiders? Krijgen we weer een Deens of Grieks sprookje? Van den Berg: Dat zie ik niet zo heel snel gebeuren. De verschillen met de topploegen zijn daar te groot voor. Ik zie een Polen of Denemarken nog wel de kwartfinales bereiken, maar verder komen die niet. Van der Vaart: Ik denk dan toch weer Denemarken. Ze hebben een hele goede trainer, Kasper Hjulmand, die is ook trainer geweest van FC Nordsjælland. Dat noemde ik altijd klein-Barcelona, die speelden echt fantastisch voetbal. De Denen gaan ver komen.

Op welke spelers moeten we letten? Van den Berg: Ik zeg dan Kylian Mbappé, die heeft een geniaal seizoen gehad bij Paris Saint-Germain. En bij de Spanjaarden loopt Pedri. Dat vind ik zo'n fantastische speler om naar te kijken.