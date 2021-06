Grootste vleesverwerker ter wereld betaalde hackers 11 miljoen dollar na cyberaanval

De Braziliaanse vleesverwerker JBS heeft hackers 11 miljoen dollar (9 miljoen euro) betaald na een hack die de systemen van het bedrijf platlegde. Dat heeft JBS in een verklaring bekendgemaakt. Vanwege de hack van de systemen in de VS moesten slachterijen van de grootste vleesverwerker ter wereld in onder meer Noord-Amerika en Australië worden stilgelegd.

JBS werd getroffen door zogeheten ransomware, ook wel gijzelsoftware genoemd. Daarmee kunnen hackers de systemen op afstand versleutelen. Na het betalen van losgeld geven hackers de systemen weer vrij. Waarschijnlijk zit er een groep Russische cybercriminelen achter de hack.

Volgens JBS waren de systemen grotendeels weer operationeel toen het losgeld betaald werd. De beslissing om met het bedrag over de brug te komen was daarom ook een moeilijke, zegt JBS in een verklaring: "Wij vonden dat we dit besluit moesten nemen om risico's voor onze klanten uit te kunnen sluiten." Jaarlijks geeft het bedrijf 200 miljoen dollar uit aan IT, benadrukt JBS.

Wallet

Een aantal weken terug werd ook het bedrijf dat de Colonial Pipeline bezit, de grootste oliepijplijn in de VS, getroffen door een ransomware-aanval. Dat bedrijf betaalde zo'n 5 miljoen dollar in bitcoin. De FBI heeft een deel van dat geld 'teruggevonden'.

Bitcoins worden bewaard in een wallet, een digitale portemonnee, en de FBI kreeg toegang tot een wallet ter waarde van 2,3 miljoen dollar. Hoe dat precies lukte is onbekend, maar het gebeurt zelden dat het losgeld wordt getraceerd.

Of JBS ook in bitcoin heeft betaald, heeft de vleesverwerker niet bekendgemaakt. Volgens The Wall Street Journal is er met de cryptomunt betaald.