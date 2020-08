'Heilige' Britse gezondheidszorg NHS piept en kraakt onder gevolgen coronacrisis

Vandaag zouden in het door corona zwaargetroffen Verenigd Koninkrijk nieuwe versoepelingen ingaan. In plaats daarvan worden lokaal coronamaatregelen aangescherpt, worden mondkapjes op steeds meer plekken verplicht en moeten onder meer casino's langer dichtblijven.

"We moeten nu op de rem staan", zei premier Johnson gisteren op een ingelaste persconferentie. Het aantal nieuwe besmettingen gaat in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds mei omhoog. Zijn regering kondigde nieuwe regels af voor de stadsregio Manchester - na Londen de grootste van het land - en twee andere regio's in Noordwest-Engeland. Mensen mogen daar niet meer thuis afspreken met mensen uit andere huishoudens. Die maatregel treft zo'n 4 miljoen mensen.

Ondertussen neemt de woede onder zorgpersoneel toe. Het National Health System, de gratis gezondheidszorg in het land, piept en kraakt onder de gevolgen van de coronacrisis. Correspondent Tim de Wit over een bijzonder systeem, dat gratis zorg regelt en voor veel Britten heilig is: