Titelverdediger Portugal houdt zich nog in met 4-0 oefenzege op Israël

Twee dagen voor de openingswedstrijd van het EK heeft titelverdediger Portugal als laatste een zogeheten uitzwaaiwedstrijd gespeeld. Voor lege tribunes in Lissabon was de Europees kampioen van 2016 met 4-0 te sterk voor Israël.

Dinsdag begint het EK voor Portugal tegen Hongarije, de op papier zwakste ploeg in de 'groep des doods'. Na Hongarije wacht Portugal wedstrijden tegen de winnaars van de laatste twee wereldkampioenschappen: Duitsland en Frankrijk.

Vlak voor rust pas de eerste goal

Tegen Israël creëerden de Portugezen kans op kans, maar de openingstreffer viel pas in de 42ste minuut toen Bruno Fernandes een voorzet van Joao Cancelo binnenwerkte.

Het was pas de eerste interlandgoal van de middenvelder van Manchester United sinds november 2019, die voor zijn club dit seizoen wel achttien keer scoorde. Twee minuten later tekende Cristiano Ronaldo, meer dan tien jaar geleden bij United uitgegroeid tot superster, voor de 2-0.

Ook in de tweede helft was het lang wachten op doelpunten. In de 86ste minuut wist Cancelo na zijn assist ook zelf te scoren, in de blessuretijd zorgde Fernandes voor de 4-0.