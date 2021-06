Volleyballers kunnen lang mee met sterke Brazilianen, maar verliezen toch ruim

De Nederlandse volleyballers hebben in de strijd om de Nations League hun zesde nederlaag geleden. Brazilië was in Rimini met 25-19, 25-22, 27-25 te sterk. De uitslag verraadt een makkelijke zege voor de nummer één van de wereld, maar dat is slechts het halve verhaal.

Oranje speelde bij vlagen uitstekend. Het lukte alleen niet dat niveau het gehele duel vast te houden. In set twee wist Nederland tot 20-21 bij te blijven, maar enkele ongelukkige punten leverden Brazilië setwinst op.

In de derde set nam Nederland dankzij een geweldige servicereeks van Nimir Abdelaziz zelfs een 23-19 voorsprong. Een set was Oranje echter niet gegund.

Door de nederlaag bezet Nederland op dit moment de vijftiende en voorlaatste plaats in de Nations League. Donderdag is medekoploper Polen de tegenstander.