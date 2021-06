Spaanse bondscoach roept schaduwselectie bij elkaar, ook onrust bij Zweden

Luis Enrique - AFP

Als maandagavond om 21.00 uur de bal gaat rollen in Sevilla en zowel Spanje als Zweden met een representatief elftal aan de aftrap staat, zullen beide bondscoaches een zucht van verlichting slaken. De twee landen kampen in aanloop naar het EK voetbal met grote problemen, veroorzaakt door het coronavirus. Twee Zweedse en twee Spaanse spelers testten de afgelopen dagen positief en dat zorgt met name bij Spanje voor vreemde taferelen. Bondscoach Luis Enrique heeft een schaduwselectie van maar liefst zeventien spelers samengesteld, die voornamelijk bestaat uit jeugdinternationals. Die groep mag onder geen beding contact hebben met de 'echte' EK-selectie, die woensdag uit voorzorg geen groepstraining afwerkte. Na Busquets ook Llorente positief Nadat maandag eerst aanvoerder Sergio Busquets positief had getest op het coronavirus, bleek een dag later ook Diego Llorente besmet. Daardoor kon de A-selectie niet aantreden in het oefenduel met Litouwen op dinsdagavond. Die wedstrijd werd gespeeld door het onder-21-team, door spelers die intussen de schaduwselectie vormen.

De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, was dinsdagavond bovendien niet al te optimistisch over de komende dagen. "Het zou zomaar kunnen dat er nog meer positieve gevallen bij komen, dat is best waarschijnlijk", zei hij bij de wedstrijd tegen Litouwen. Op stel en sprong wordt de Spaanse selectie deze dagen alsnog gevaccineerd. De overheid had eerder nog geen uitzonderingspositie voor de voetballers willen maken. 'Kulusevski ging uit eten bij familie' Hoewel de maatregelen bij de Zweden minder zwaar zijn dan in het Spaanse kamp, is ook daar de rust na de twee positieve gevallen ver te zoeken. Dinsdag bleken Aanvaller Dejan Kulusevski en middenvelder Mattias Svanberg met het virus besmet.

De Zweedse bondscoach Janne Andersson kwam met opmerkelijke details rond de besmetting van Kulusevski. De speler van Juventus zou vorige week, op een vrije dag van de ploeg, met zijn vriendin bij familie zijn uitgenodigd om te komen eten. Ook een aantal van zijn vrienden zouden daar "als verrassing", zo zei Andersson, bij zijn aangesloten. Kulusevski was in de veronderstelling dat hij eerder al corona heeft gehad en de ziekte daardoor niet meer kon oplopen. Andersson was van mening van het hoe dan ook niet handig was van zijn aanvaller om bij familie op bezoek te gaan.