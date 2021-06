Taakstraf voor bedreigen van FunX-dj

Een 24-jarige man uit Den Haag is door de politierechter veroordeeld tot 100 uur taakstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf voor het bedreigen van dj Morad El Ouakilli van radiozender FunX.

De straf valt veel lager uit dan de eis van het OM, die een onvoorwaardelijke celstraf van twee maanden had geëist.

El Ouakilli en andere medewerkers van FunX werden vorig jaar april met de dood bedreigd omdat tijdens de ramadan muziek werd gedraaid in het programma Ramadan Late Night. De radiozender besloot daarop om het programma uit de lucht te halen.

De dj, de NTR en de NPO, waar FunX onder valt, deden aangifte van bedreiging. De politie deed onderzoek naar de afzender van de bedreigingen en kwam uiteindelijk uit bij het Instagramaccount van de verdachte.

Discussie

Volgens de officier van justitie was niet iedereen het eens met de invulling van het programma, maar uitten veel tegenstanders hun mening op een constructieve manier. "Dat zou de vorm moeten zijn, in welk geval dan ook. Door de wijze die verdachte heeft gehanteerd, is het geen discussie op gelijk niveau, maar wordt door middel van het aanjagen van angst iets afgedwongen", zei de officier.

"Nu dit een steeds groter maatschappelijk probleem wordt, dient hier wat het Openbare Ministerie betreft dan ook fors tegen op te worden getreden." Het OM eiste dan ook een onvoorwaardelijke celstraf van twee maanden, meldt Omroep West. De rechter ging hier niet in mee.