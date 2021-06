Veel vragen bij vakantiegangers door 'schemerzone' aan coronaregels

Elk 'geel' land heeft namelijk zijn eigen regels voor het toelaten van toeristen. En per regio of provincie kunnen coronamaatregelen weer verschillen. Verzekeringen, quarantaine, garanties, testbewijzen, vaccinaties: reisbureaus hebben hun handen vol aan vragen die worden gesteld.

"Op dit moment vlakt het aantal boekingen af vanwege die onduidelijkheid", zegt directeur Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR. "We zitten nu nog in een soort schemerzone waarin veel nog niet geregeld of nog onduidelijk is. Mensen zijn daardoor een beetje onzeker en wachten de ontwikkelingen af."

Nog eens vijf Europese landen kleuren vanaf morgen geel in plaats van oranje op de reisadviezenkaart. Dat is goed nieuws voor mensen die op vakantie willen, maar de toerismesector merkt dat zij nog veel vragen hebben. Die twijfel is ook terug te zien in het aantal vakantieboekingen.

Ook concurrent TUI zegt dat steeds meer mensen contact opnemen met vragen. De drukte leidt tot langere wachttijden, laat een woordvoerder weten. "Het is enorm druk met boekingen, dat gold al voor vliegvakanties naar Spanje, Griekenland en Curaçao, maar nu komen daar ook diverse autovakantiebestemmingen bij zoals Duitsland en Italië."

"We merken dat er veel onzekerheid is bij mensen die op vakantie willen gaan en dat ze het prettig vinden om de informatie, die ook online staat, bevestigd te zien via onze medewerkers", zegt de woordvoerder van Sunweb.

Na een grote piek in mei stabiliseert nu het aantal boekingen, laat reisbureau Sunweb weten. Die grote stijging in mei viel samen met de bekendmaking van het kabinet dat reizen weer mogelijk werd naar landen met onder meer relatief weinig besmettingen. De lijst met landen die aan deze criteria voldoen, is sindsdien gegroeid. Evenals de behoefte aan uitleg onder reizigers waar ze allemaal rekening mee moeten houden.

Een reis met de auto leidt weer tot andere vragen dan een vliegvakantie. Dat komt doordat mensen dan vaak door meerdere landen rijden. "Moet ik me dan in elk land apart laten testen?", is een van de vragen die volgens ANVR-directeur Oostdam bijvoorbeeld geregeld langskomt.

"Op veel van dit soort vragen hebben we een antwoord", waarbij hij met name verwijst naar de reisadviezenwebsite van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Maar op heel veel vragen ook nog niet."

Wachten op EU-reiscertificaat

Hij verwacht dat het EU-reiscertificaat daar verandering in zal brengen. Vanaf 1 juli kunnen Europeanen daarmee aantonen dat ze zijn ingeënt, onlangs negatief zijn getest op covid-19, of hersteld zijn van een besmetting. Het Europees Parlement is vandaag akkoord gegaan met de regelgeving rondom het certificaat.

De hoop is dat Brussel met de invoering ervan ook de regels voor vakantiegangers binnen de EU kan stroomlijnen. Zo is het de bedoeling dat de Nederlandse CoronaCheck-app vanaf 1 juli ook gebruikt kan worden in het buitenland. Maar demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge hield vandaag een slag om de arm.

'Zo veel mogelijk harmonisatie'

De meningen over de werking van het Digitale Covid Certificaat lopen nu nog uiteen. "We streven naar zo veel mogelijk harmonisatie, maar ik sluit niet uit dat we uiteindelijk toch bilateraal met sommige EU-landen afspraken zullen moeten maken", zei De Jonge.

Het is dus nog even afwachten hoeveel vragen het certificaat zal wegnemen en hoeveel er daarvoor in de plaats komen.