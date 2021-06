Biden geland in VK voor eerste presidentiële bezoek aan Europa

De Amerikaanse president Joe Biden is vanavond aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens zijn eerste presidentiële buitenlandreis naar Europa doet hij onder meer de NAVO-top in Brussel aan en heeft hij ontmoetingen met de Britse koningin Elizabeth en zijn Russische ambtgenoot Poetin. Ook zal hij naar verwachting een coronavaccinatieplan voor de wereld aankondigen.

Biden en zijn echtgenote Jill arriveerden met de Air Force One op een militaire basis in Suffolk, waar zij de Amerikaanse militairen die daar zijn gestationeerd bezoeken. Morgen spreekt de Amerikaanse president met de Britse premier Boris Johnson in de buurt van Cornwall. Daar vindt van vrijdag tot en met zondag een G7-top plaats, met de leden van de groep van zeven grote economieën.

Naar verwachting zal Biden daar bekendmaken dat de Verenigde Staten 500 miljoen doses van het Pfizer/BioNTech-coronavaccin aan andere landen doneren. Die vaccins worden volgens Amerikaanse media met honderd landen gedeeld. De eerste 200 miljoen doses worden dit jaar verwacht, de rest in 2022.

Biden sluit zijn bezoek aan het VK af met een ontmoeting met de Britse koningin in kasteel Windsor bij Londen. Op maandag zal de president vervolgens deelnemen aan de NAVO-top in Brussel, waar hij Europese leiders zal ontmoeten. Twee dagen later, op woensdag, staat een langverwacht gesprek met de Russische president Poetin gepland, waarna Biden terugkeert naar Washington.