Na 10-0 zege op Schotland maken ook hockeysters zich op voor duel met België

Ierland kreeg er al 4 om de oren en tegen Spanje stokte de teller pas bij 7, maar dat waren nog slechts opwarmertjes voor de hockeysters van Nederland. Woensdag moest Schotland er in Amstelveen met 10-0 aan geloven in de laatste groepswedstrijd op het EK.

Het duel tussen de nummer 1 en 22 van de wereld werd al in het eerste kwart beslist. De strafcorner van Oranje liep niet, maar tot drie keer toe was het in de rebound wel raak.