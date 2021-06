Polen demonstreren tegen sluiting bruinkoolmijn, Tsjechië dreigt met dwangsom

"Vroeger pakte Moskou onze soevereiniteit af, vandaag is het Brussel. Handen af van de Turów-mijn!" Duizenden Poolse mijnwerkers protesteerden vandaag in Warschau tegen de geleidelijke sluiting van bruin- en steenkoolmijnen in het land. De demonstranten vrezen voor hun baan als gevolg van de energietransitie.

Polen, dat mede dankzij de afhankelijkheid van kolen de meest verontreinigde lucht van de Europese Unie heeft, wil voor 2050 alle steen- en bruinkoolmijnen sluiten. Daarover zijn vorig jaar afspraken gemaakt met de vakbonden; desondanks vrezen de arbeiders voor hun toekomst. "Tienduizenden banen staan op de tocht", zegt een vakbondsleider van Solidarnosc tegen persbureau AP.

De woede richt zich met name tegen de Europese instanties, onder meer vanwege een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dat eiste vorige maand de onmiddellijke sluiting van de grote Turów-bruinkoolmijn in het zuidwesten van het land, in een zaak aangespannen door buurland Tsjechië.

De demonstranten trokken met protestvlaggen langs EU-kantoren in Warschau: