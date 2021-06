Vijftig Roemeense arbeidsmigranten uit onveilige Limburgse boerderij weer terecht

De vijftig Roemeense arbeidsmigranten, die vorige maand onder erbarmelijke omstandigheden in een boerderij in Limburg werden aangetroffen, zijn weer terecht. Na de ontdekking eiste de burgemeester dat de eigenaar van het bedrijf voor een beter onderkomen zou zorgen. Daarna was het onduidelijk waar zij verbleven.

Tegen persbureau ANP zegt burgemeester Stef Strous van de gemeente Maasgouw dat bekend is waar de arbeidsmigranten nu verblijven. "We weten het op straat- en huisniveau, maar het is aan de eigenaar om te vertellen waar." Een aantal van hen is teruggekeerd naar Roemenië, aldus Strous.

Het is onduidelijk waardoor de Roemenen uit het zicht van de lokale autoriteiten verdwenen. "Met de kennis van nu hadden we moeten eisen dat de eigenaar door moest geven waar ze waren, zodat we konden nagaan of ze op een veilige en goede plek terechtkwamen."

Mensonterend

De Roemenen woonden samen in een boerderij in een, zoals Strous het noemde, "mensonterende situatie". Zo waren er geen brandmelders en geen blusmiddelen, waren vluchtwegen en ramen gebarricadeerd en stonden overal gasflessen en gasbranders. De keukens waren verder smerig.

Onder de Roemenen zou een leider zijn die "intimiderend gedrag" vertoonde, zowel richting de ambtenaren als de arbeidsmigranten. Sommige migranten gaven via tolken aan dat ze soms werden geslagen.

Verbetering

Strous heeft inmiddels contact gehad met Emile Roemer, die het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten leidt. Hij pleitte naar aanleiding van de ontdekking in Maasgouw voor onmiddellijke verbetering van het huisvesten en het beschermen van arbeidsmigranten. De misstanden kunnen voorkomen doordat arbeidsmigranten vaak niet geregistreerd staan, zei Roemer vorige week.

Strous wil er daarom voor zorgen dat voortaan wordt geregistreerd waar buitenlandse seizoenswerkers wonen. Ook moet de toegang tot zorg worden verbeterd en zou er alleen nog gewerkt mogen worden via gecertificeerde uitzendbureaus.