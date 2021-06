Stille tocht in Groningse wijk Hoogkerk voor doodgestoken jongen (14)

In de Groningse wijk Hoogkerk zijn honderden mensen bij elkaar gekomen voor een stille tocht voor een 14-jarige jongen die afgelopen zondag werd doodgestoken. De menigte liep vanaf de supermarkt waar de jongen om het leven kwam naar het huis van de familie van het slachtoffer.

De deelnemers aan de stille tocht waren familieleden, vrienden en buurtbewoners. Er liepen zowel jongeren als ouders met kinderen mee.

Bij de woning van de nabestaanden werden ballonnen opgelaten. Sommige deelnemers staken ook fakkels af. RTV Noord zond de stille tocht live uit.

Slachtoffer en verdachten kenden elkaar niet

Het slachtoffer werd buiten voor een supermarkt neergestoken. De jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Kort na het incident werd een 23-jarige man uit Groningen aangehouden. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden.

De aanleiding voor de steekpartij is nog steeds niet duidelijk. Het voorarrest van de verdachte is vandaag met veertien dagen verlengd. Volgens RTV Noord was de verdachte bekend bij meerdere zorginstellingen.