Stille tocht in Groningse wijk Hoogkerk voor doodgestoken Dinant (14)

In de Groningse wijk Hoogkerk zijn honderden mensen bij elkaar gekomen voor een stille tocht voor de 14-jarige Dinant die zondag werd doodgestoken . De menigte liep vanaf de supermarkt waar de jongen om het leven kwam, naar het huis van zijn familie.

Stille tocht in Groningen voor 14-jarige Dinant - NOS

Het slachtoffer werd zondag buiten voor de supermarkt neergestoken. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Kort na het incident werd een 23-jarige man uit Groningen aangehouden. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de verdachte en het slachtoffer elkaar niet kenden.

De aanleiding voor de steekpartij is nog steeds niet duidelijk. Het voorarrest van de verdachte is vandaag met veertien dagen verlengd. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Volgens RTV Noord was de verdachte bekend bij meerdere zorginstellingen.