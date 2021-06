Slob: eerste correctie telt voor leerlingen met zoekgeraakt examen

Zo'n 150 leerlingen van wie hun examen is kwijtgeraakt door PostNL, hoeven de toets niet over te doen. De score die door de docent van de leerlingen is vastgelegd, telt. Dat heeft demissionair onderwijsminister Slob besloten.

De leerlingen mogen er ook voor kiezen om het examen over te doen. Ze kunnen de toets dan in het tweede tijdvak nog een keer maken. Voor leerlingen die niet voor een herexamen kiezen, kan het eindcijfer net als dat van andere leerlingen morgen worden vastgelegd, volgens de minister.

"Ik wil niet dat leerlingen na zo'n zwaar jaar de dupe worden van iets waar zij niets aan kunnen doen", schrijft minister Slob in een reactie. Het besluit is volgens hem daarom bij "hoge uitzondering" genomen.

Kopieën maken

Normaal telt de uitslag van een examen alleen als de eigen en een tweede leraar ernaar heeft nagekeken. Om het zoekraken van examens in de toekomst te voorkomen, vraagt de minister alle scholen om (digitale) kopieën te maken van de komende examens.

Gisteren was de deadline voor de afhandeling van de examenpost, waarop PostNL de problemen meldde. Vandaag bleek dat de post voor negen van de twaalf scholen met zoekgeraakte examens alsnog was binnengekomen. Van drie scholen zijn de examens nog niet boven water.

Het gaat om ingevulde examenformulieren die op weg waren naar de tweede corrector. Onduidelijk is waar de examenpoststukken zijn gebleven.