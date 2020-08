'Een jaar zonder races was geen optie, dan zou de autosport kapotgaan'

"Het was een enorme klus om alles weer op de rit te krijgen. De situatie veranderde voortdurend. Had je net je plan klaar, dan kon het de volgende dag in de prullenbak. We zijn als FIA afhankelijk van de autoriteiten. Je bent te gast in een land en hebt de wetten te volgen in een wereld die niet normaal functioneert."

Natuurlijk zijn alle Nederlandse ogen in de Formule 1 gericht op Max Verstappen, maar in het Engelse Silverstone heeft een andere landgenoot een leidinggevende functie achter de schermen: Claire Dubbelman is 'championships manager' van autosportfederatie FIA.

"Beslissen wat juist is, was erg lastig, maar ik denk dat het goed is gelukt. Vooralsnog, want we zijn er nog lang niet. Ik run ook een Formule 4-kampioenschap in Mexico. Dat is een brandhaard. Je moet voortdurend op je hoede en flexibel zijn."

"Wat is het plan? Wat zijn de gevaren? Ik heb nog geen kampioenschap hoeven afschieten, maar de komende weken worden cruciaal. Als Europese landen weer in lockdown gaan, wordt het lastig."

Hoe groot was de opluchting tijdens het eerste raceweekend in Oostenrijk?

"Enorm. Hoogtepunt was het moment dat ik in Oostenrijk alle wagens waarvoor ik verantwoordelijk ben de pitstraat uit zag rollen. Eerst dertig Formule 3-auto's. Daarna 22 Formule 2's. Een heerlijk gevoel was dat."