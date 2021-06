Van Vleuten past voor Giro, haar favoriete koers: 'Doet me heel veel pijn'

Annemiek van Vleuten heeft de knoop doorgehakt. "Het doet me heel veel pijn, want het is mijn favoriete koers, maar de Giro Rosa ontbreekt in mijn programma." Ook La Course, de eendagswedstrijd voor vrouwen tijdens de Tour de France, laat ze schieten. Ze richt zich volledig op de Olympische Spelen.

Tussen nu en Tokio rijdt Van Vleuten alleen nog de NK wielrennen, die vanaf 16 juni worden verreden rond de VAM-berg in Drenthe.

Van Vleuten vindt het risico dat ze iets oploopt in Italië te groot. "Elke keer als ik denk: ik ga hem toch gewoon rijden, dan kijk ik weer even naar het litteken op mijn pols." Ze brak vorig jaar bij een valpartij in de voorlaatste etappe van de Giro haar pols en moest daardoor passen voor het WK tijdrijden.