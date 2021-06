Nadal verliest weer eens een set op Roland Garros, maar stelt snel orde op zaken

Rafael Nadal maakt zijn favorietenrol op Roland Garros tot nu toe helemaal waar met een plaats in de halve finales. De Spanjaard, die de dertien voorgaande keren dat hij de laatste vier haalde het toernooi in Parijs ook won, zette Diego Schwartzman met 6-3, 4-6, 6-4, 6-0 opzij.

De twee maakten er drie sets lang een heerlijk gevecht van. Nadal stuurde de Argentijn met zware spinballen alle kanten op, maar Schwartzman haalde alles terug en viel de ballen op zijn beurt vol agressie aan. Het regende winners: Nadal sloeg er 35, Schwartzman 26.

36 gewonnen sets op rij

Schwartzman maakte een einde aan de fraaie reeks van Nadal van 36 gewonnen sets op rij in Parijs, maar hield het hoge niveau niet vol en verloor voor de elfde keer in twaalf duels van Nadal.

De Argentijn kwam in de derde set nog met een lovegame op 4-3, maar won vervolgens geen game meer nadat hij op 4-4 zijn servicegame had verloren. Schwartzman kwam die teleurstelling niet meer te boven en won in de vierde set nog maar vijf punten.

Nadal speelt vrijdag in de halve finales tegen de winnaar van de partij tussen Novak Djokovic en Matteo Berrettini. De twee treffen elkaar woensdagavond.