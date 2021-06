Meer vrije tijd en meer online lessen: dit willen jongeren behouden uit de lockdown

"Ik kan me thuis veel beter concentreren dan in de klas", zegt de 17-jarige Jules. "Thuis is er geen afleiding en kan ik mijn eigen tijd indelen, daardoor ben ik veel beter voorbereid op toetsen." Ze vindt het ook fijn om weer naar school te gaan, maar zou af en toe nog online les willen volgen.

Ook scholierenvakbond LAKS krijgt die signalen van middelbare scholieren en wil daarover in gesprek met onderwijsorganisaties. "Na de zomer kunnen we kijken of en hoe we online lessen ook na de lockdown gaan terugzien", zegt voorzitter Nienke Luijckx. "Nu zijn onderwijsorganisaties vooral bezig met het opengaan van de middelbare scholen, ze staan eigenlijk nog in de crisisstand. Maar we gaan hier zeker over praten."

Een woordvoerder van de VO-Raad, de koepel van middelbare scholen, bevestigt dat er nog weinig tijd is geweest om over de toekomst van online lessen na te denken. "We vroegen aan het begin van dit schooljaar aan scholen wat ze eigenlijk geleerd hebben van de lockdown, maar daar zijn we weer mee gestopt toen het aantal besmettingen steeg."

Meer tijd voor jezelf

Uit de antwoorden op de vragen van NOS Stories blijkt verder dat jongeren vooral de extra vrije tijd waardeerden. De helft van de jongeren die hem invulden geeft aan dat ze door de lockdown weten wat ze echt belangrijk vinden. "Ik weet nu dat ik meer naar mezelf moet luisteren", zegt iemand. Een ander ontdekte juist bepaalde activiteiten minder te willen: "De bioscoop kan ik makkelijk missen, ben ik achter gekomen. Terwijl ik andere kleine dingen waarvan ik nooit de waarde inzag, juist meer ben gaan waarderen."

De 17-jarige Mara had een hectisch leven voor corona. "Lange schooldagen, huiswerk, bijbaan, sport, met vrienden afspreken: eigenlijk had ik weinig tijd voor mezelf", zegt ze. "Die druk viel weg toen de eerste lockdown begon en ik ineens tijd had om na te denken over wat ik zélf wil leren en ontwikkelen."

Ze besloot, deels geïnspireerd door gebarentolk Irma Sluis, via apps en YouTubevideo's gebarentaal te leren. "Omdat ik mezelf zo kon ontwikkelen, voelde ik me ook zelfverzekerder. Dat zag mijn omgeving ook." De terugkeer naar 'het oude normaal' zet haar aan het denken. "Hoe zorg ik ervoor dat ik straks niet weer in de stress schiet?"