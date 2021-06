Nederlander verheugt zich het meest op afzetten mondkapje 'na corona'

Bijna negen op de tien Nederlanders (85 procent) verheugen zich op de tijd na de coronamaatregelen. Kunnen eind van de zomer de meeste maatregelen verdwijnen, zoals minister De Jonge verwacht, dan zijn deze mensen het meest opgelucht dat zij van de mondkapjes af zijn. Gevraagd naar de veranderingen waar zij zich op verheugen, kiest ruim twee derde voor die optie.

Dat blijkt uit het maandelijkse draagvlakonderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS. Meteen achter het afzetten van de mondkapjes komen restaurantbezoek (65 procent), gevolgd door op vakantie gaan naar het buitenland (59 procent) en anderen weer kunnen aanraken en knuffelen (52 procent).

Jongeren tot 25 jaar hebben een net iets andere top-10 dan de leeftijdsgroepen daarboven. Zij willen ook graag op vakantie naar het buitenland, maar verheugen zich ook extra op bezoek aan een concert, een festival of het theater.

'Gevoel van bevrijding'

"Onder de bevolking heerst een gevoel van bevrijding nu de besmettingscijfers zo stevig zijn gedaald en de lockdown wordt afgebouwd", concludeert Peter Kanne van I&O Research uit het onderzoek. "Nederlanders staan achter de huidige versoepelingen, willen zelfs méér versoepelingen en houden zich steeds minder aan de maatregelen. Zij kunnen niet wachten om weer normaal, zonder belemmeringen, te kunnen leven."

Mensen nemen al een voorschot op verdere versoepelingen door minder vaak afstand te houden (van 94 procent in januari naar 69 procent nu) en vooral minder frequent buiten de deur een mondkapje te dragen (van 67 procent naar 38 procent). Toch is slechts 23 procent het eens met de stelling 'Als ik volledig gevaccineerd ben tegen corona, houd ik me niet meer aan de maatregelen."

Verdeeldheid over EK-schermen

I&O Research doet al vanaf het begin van de coronacrisis, maart vorig jaar, iedere maand onderzoek naar de steun voor het coronabeleid van het kabinet. Lange tijd was die steun groot (rond de 75 procent), maar de afgelopen tijd liep die stap voor stap terug naar 56 procent in mei. Nu het einde van de crisis in zicht lijkt te zijn, zijn er duidelijk weer meer Nederlanders die achter de coronamaatregelen staan, namelijk 67 procent.

Twee derde vindt dat er nu al meer maatregelen kunnen worden losgelaten (47 procent) of dat die maatregelen compleet kunnen verdwijnen (18 procent).

Over het gezamenlijk kijken van de komende EK-voetbalwedstrijden op grote schermen bestaat verdeeldheid: 54 procent staat hier achter, 41 procent niet. Mannen en jongeren zijn hier vaker voor dan vrouwen en ouderen.