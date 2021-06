Van der Poel behoudt op nippertje leiderstrui, Bissegger wint etappe

Mathieu van der Poel heeft de gele leiderstrui in de Ronde van Zwitserland behouden. EF-renner Stefan Bissegger won in de vierde rit de eindsprint van een vluchtgroepje, maar kwam 39 seconden tekort om ook klassementsleider te worden.

Pas na 75 kilometer koers in de 171 kilometer lange rit naar Gstaad lukte het een groepje om echt weg te rijden uit het peloton, dat de aanvallers direct alle ruimte gaf. In een mum van tijd hadden Stefan Bissegger, Benjamin Thomas, Joey Rosskopf en Joel Suter zes minuten te pakken.

Na twee etappezeges op rij van Van der Poel had zijn ploeg geen interesse de leiderstrui echt te verdedigen, maar op de streep hield hij toch net genoeg over. Bissegger had 5.55 op de Nederlander moeten pakken. Hij bleef steken op 5.16.

Leukerbad

In de vijfde etappe op donderdag gaat de weg aardig omhoog. De finish wordt getrokken op 1.381 meter hoogte, in de plaats Leukerbad. Het is de vraag of Van der Poel ook dan zijn leiderstrui kan behouden.