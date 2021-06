Olympiërs in Tokio 24 uur per etmaal gevolgd door Japanse autoriteiten

Eerder werd al bekend gemaakt dat de handel en wandel van officials en mediavertegenwoordigers nauwlettend gevolgd wordt. Het natrekken van de gangen van mensen met een olympische accreditatie is de laatste van een reeks strenge voorschriften die komende zomer in de Japanse hoofdstad gelden.

Atleten die deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio worden 24 uur per etmaal in de gaten gehouden door de Japanse autoriteiten. De sporters zijn verplicht zich tijdens hun verblijf in de metropool via een GPS-systeem te laten volgen. Wie de strenge coronaregels overtreedt, kan sancties verwachten.

Zowel sporters als andere betrokkenen zijn beknot in hun bewegingsvrijheid. Bij aankomst op de luchthaven van Tokio moet een recent negatief testresultaat worden overlegd.

Alle 11.000 atleten uit 206 landen ondergaan dagelijks een coronatest. Test een sporter positief, dan wordt deze uit voorzorg uit competitie gehaald. Atleten die klaar zijn, moeten Japan binnen 48 uur na hun wedstrijd verlaten.

Negentig seconden

Journalisten mogelijk dagelijks maar één sport volgen, mits dit van tevoren is aangegeven. Daarbij krijgen ze na afloop van de wedstrijden per atleet slechts negentig seconden de tijd voor een gesprek in de zogeheten 'mixed zone'. Mediavertegenwoordigers mogen zich daarnaast alleen via het officiële vervoer door Tokio verplaatsen en zijn niet welkom in openbare ruimtes als café's en restaurants.

Eerder werd al bekend dat buitenlandse toeschouwers niet welkom zijn op de Zomerspelen. Of Japanners plaats mogen nemen op de tribunes, wordt eind juni bepaald. Het organisatiecomité bracht enkele weken geleden het aantal officials dat welkom is al drastisch terug.