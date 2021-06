VN: 100.000 mensen in Myanmar gevlucht voor brute legeraanvallen

"De brute aanvallen door de junta vormen een gevaar voor de levens van duizenden mannen, vrouwen en kinderen", zegt rapporteur Tom Andrews. De stroom vluchtelingen zou zich grotendeels in de jungle hebben verscholen. Daar is volgens Andrews een groot tekort aan medicijnen, schoon drinkwater en onderdak.

De jungle in gevlucht

In de nasleep van de militaire staatsgreep voert het Myanmarese leger op grote schaal grond- en luchtaanvallen uit in deelstaat Kayah, die grenst aan Thailand. De strijd gaat tussen het regeringsleger en de lokale rebellenbeweging KPDF. Maar volgens de VN maakt het leger geen onderscheid en worden ook burgers beschoten en gebombardeerd.

Een humanitaire ramp dreigt voor de 100.000 mensen die in Oost-Myanmar zijn gevlucht voor geweld door het leger. Dat zegt de VN-mensenrechtenrapporteur, die waarschuwt voor massale sterfte door ziekte en uithongering als er niet wordt ingegrepen.

Ooggetuigen melden dat militairen met blokkades de toevoer van noodhulp onmogelijk maken. "Ook krijg ik verontrustende meldingen binnen dat regeringsmilitairen landmijnen plaatsen op de openbare weg", vervolgt de VN-rapporteur.

'Kerken beschoten'

Burgers in de regio melden standrechtelijke executies aan nieuwszender Al Jazeera. Ook zouden twee kerken zijn beschoten door het leger. Dat gebeurde in een gebied waar overwegend christenen wonen. Zij vormen een minderheid, het overgrote deel van de 57 miljoen inwoners is boeddhist.

Andrews roept VN-lidstaten op druk uit te oefenen op het militaire regime. Met als direct doel de toevoer van noodhulp weer op gang te krijgen en om "de terreur tegen de bevolking te stoppen". Hij voegt toe dat het leger ook in andere deelstaten geweld pleegt tegen minderheden.

Staatsgreep

De militaire machthebbers spreken alle misstanden tegen. Ook blijft de junta herhalen dat men van plan is om de democratie in het land te herstellen. De legerleiding pleegde in februari een staatsgreep, omdat de verkiezingen oneerlijk zouden zijn verlopen. Internationale en nationale waarnemers spreken die beschuldiging tegen.

Sinds de coup in Myanmar zijn volgens mensenrechtenorganisaties ruim 850 burgers gedood door veiligheidstroepen. Ook zouden bijna 5000 mensen vanwege politieke overwegingen zijn gearresteerd, aangeklaagd of veroordeeld.