Herstelde Evenepoel kleurt eerste rit in België, maar moet winst laten aan Ghys

Robbe Ghys heeft in eigen land de eerste etappe van de Ronde van België gewonnen. De Belg was in de rit naar Maarkedal over 175 kilometer zijn medevluchters en landgenoten Remco Evenepoel en Gianni Marchand de baas in de sprint.

De 21-jarige Evenepoel sprong op 35 kilometer van de streep weg op een van de vele heuvels in de finale en alleen Victor Campenaerts kon mee. Samen haalden ze de vroege vluchters (onder wie Jan-Willem van Schip, Yoeri Havik, Marchand en Ghys) bij.

Evenepoel, twee weken geleden nog uitgevallen in de Giro en inmiddels hersteld, moest het werk doen. Hij schudde een paar keer flink aan de boom en had in de finale nog twee man in zijn wiel. Hij verloor de sprint van Ghys, maar pakte door de bonificatie onderweg de leiderstrui.

Vijfdaagse wedstrijd met topsprinters

De Ronde van België duurt nog tot en met zondag. Aan de start staan onder meer topsprinters Tim Merlier, Giacomo Nizzolo en Caleb Ewan, die alle drie succes vierden in de Ronde van Italië vorige maand. Ook Dylan Groenewegen en Mark Cavendish zijn opgestapt.

In de openingsrit kwamen zij er allemaal niet aan te pas. Donderdag gaat de rittenkoers verder met een tijdrit, vrijdag krijgen de sprinters weer een kans.