Eerste zwarte zaterdag van deze zomer: nu al uren extra reistijd

Het wordt vandaag erg druk op de Europese wegen. Veel vakantiegangers gaan op weg naar hun vakantiebestemming of zijn alweer onderweg naar huis, waarschuwt de ANWB. De Franse verkeerspolitie bereidt zich voor op de eerste zwarte zaterdag van deze zomer, met mogelijk ruim 900 kilometer file.

Corona heeft volgens Erwin de Hart van de ANWB geen invloed op de drukte op de wegen. "Het is toch een gewoonte en natuurlijk heel erg leuk als je op vakantie kan", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Veel Fransen moeten dat gedacht hebben. Het aantal kilometers file is heel normaal eigenlijk. Het is gewoon heel erg druk."

Zo is er op de Route du Soleil tussen Lyon en Marseille nu al stilstaand verkeer. Ook op de route van Parijs naar Bordeaux is het druk: op dit moment hebben automobilisten daar 2,5 uur vertraging. In Italië is er veel verkeer onderweg naar de Adriatische kust, meldt de ANWB.