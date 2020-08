Eerste zwarte zaterdag deze zomer: uren extra reistijd op Europese wegen

Het is vandaag erg druk op de Europese wegen. Veel vakantiegangers gaan op weg naar hun vakantiebestemming of zijn alweer onderweg naar huis, waarschuwt de ANWB.

Corona heeft volgens Erwin de Hart van de ANWB geen invloed op de drukte op de wegen. "Het is toch een gewoonte en natuurlijk heel erg leuk als je op vakantie kan", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Veel Fransen moeten dat gedacht hebben. Het aantal kilometers file is heel normaal eigenlijk. Het is gewoon heel erg druk."

Zo is het druk op de route van Parijs naar Bordeaux: vanochtend hadden automobilisten daar al 2,5 uur vertraging. In Italië is er veel verkeer onderweg naar de Adriatische kust en de Middellandse Zee, meldt de ANWB. Ook daar is er 2,5 uur extra reistijd.

Op de Route du Soleil tussen Lyon en Marseille rijdt ook veel verkeer. Het ANWB-steunpunt in Lyon merkt dat het drukker is dan verwacht op de wegen bij de Zuid-Franse stad. Nederlanders kunnen bij het steunpunt terecht voor pechhulp in het buitenland. Volgens het steunpunt zijn er bijna net zoveel pechgevallen als vorig jaar.

Vijf uur vertraging

De meeste vertraging is er tot nu toe van Oostenrijk tot aan de grens met Slovenië op de A10 en A11: ruim vijf uur. De wachttijd voor de Karawankentunnel om naar Slovenië te kunnen is intussen opgelopen tot drie uur. Bij de Gotthardtunnel moeten vakantiegangers ruim een uur geduld hebben.

"Het beste wat je kunt doen, is niet al te vroeg vertrekken", geeft De Hart als tip. "Zo laat mogelijk, zeker om 10.00 uur of later."

Tegen persbureau ANP zegt een woordvoerder van de ANWB dat het opvallend is dat er van Marseille tot aan de Spaanse grens geen files zijn. "Dat is andere jaren wel het geval."