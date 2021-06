De Jonge werkt aan keuzevrijheid voor Janssen-vaccin

Demissionair minister De Jonge wil mensen die graag het Janssen-vaccin willen, die keuzevrijheid bieden. In de Tweede Kamer zei hij dat hij daar deze week meer duidelijkheid over wil geven. Janssen heeft als voordeel dat er maar één prik van nodig is, maar is op advies van de Gezondheidsraad uit het vaccinatieprogramma geschrapt.

Verschillende partijen in de Tweede Kamer vinden dat mensen die dat willen, bijvoorbeeld omdat ze snel volledig gevaccineerd op vakantie willen, Janssen moeten kunnen krijgen. "Ik wil die mogelijkheid graag bieden", zei De Jonge. Janssen is volgens hem een veilig en effectief vaccin, al zijn Pfizer/Biontech en Moderna volgens de Gezondheidsraad nog net iets veiliger en effectiever.

Overschot

Het gaat dan wel om een beperkt aantal vaccins, die niet nodig zijn voor de groepen waarvan al afgesproken was dat ze met Janssen ingeënt zouden worden, zoals zeevarenden, daklozen en militairen op missie.

De Jonge verwacht dat er niet eerder dan over twee weken een overschot aan Janssen zal zijn. Dat kan dan ingezet worden bij mensen die het zelf graag willen. Wel moet nog bepaald worden hoe het exact in zijn werk moet gaan. "Er komt een hoop bij kijken, dat moet je niet onderschatten", zei de minister.

Zo is er volgens hem expliciet toestemming nodig van degene die de prik ontvangt, omdat Janssen geen onderdeel meer uit maakt van het vaccinatieprogramma.