Het lot van De Waard en Van den Assem: ze zijn er wel, maar ook weer niet

Ze is niet de enige: Ireen van den Assem zit in hetzelfde schuitje. Ze draaien grotendeels mee met de Oranje-selectie, maar op wedstrijddagen hoeven beide wereld- en Europees kampioenen niet in actie te komen.

"We maken alles van dichtbij mee", vult SCHC-middenvelder De Waard aan. "We zijn overal bij, maar toch eigenlijk ook weer nergens."

Terwijl de Nederlandse ploeg op jacht is naar titelprolongatie, ligt bij beide reserves de focus op de Olympische Spelen in Tokio. Want daar willen ze eind volgende maand bij zijn. "Ik heb er wel vertrouwen in dat dat gaat lukken", is De Waard optimistisch. "Het is een kwestie van pijnvrij en op ons allerfitst zijn. Daar zijn we heel hard mee bezig."

"Het gaat erg goed", bevestigt Van den Assem. "Ik voel me vrij. Ik denk dat ik zo door moet gaan."