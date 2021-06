El Salvador maakt van bitcoin een wettig betaalmiddel

Een vrouw pint geld uit een bitcoin-geldautomaat - Zuma Press

El Salvador is het eerste land ter wereld dat de bitcoin omarmt als wettig betaalmiddel. De Centraal-Amerikaanse staat wil zo crypto-investeerders en toeristen lokken. Het Salvadoraanse parlement stemde vandaag in met een wet die de nieuwe status van de cryptomunt vastlegt. Inwoners kunnen voortaan hun belasting betalen met bitcoin. En ondernemers met toegang tot de benodigde technologie mogen betalingen met de cryptomunt niet meer weigeren. Het is de vraag of de bitcoin echt veel gebruikt gaat worden, aangezien een derde van de bevolking geen internetaansluiting heeft. Geen eigen munt El Salvador is een van de armste landen van Latijns-Amerika. De eigen munt is in onbruik geraakt en volledig vervangen door de dollar als wettig betaalmiddel. Daar komt nu de bitcoin naast.

"Op korte termijn gaat de bitcoin helpen om nieuwe banen te genereren en zal het duizenden mensen die nu buiten de formele economie staan toegang geven tot de financiële wereld", zei de 39-jarige president Bukele. Hoe de bitcoin daarvoor moet zorgen, legde Bukele niet uit. Het lijkt dan ook vooral een boodschap van optimisme waar de arme Salvadoranen, terecht of onterecht, hoop uit moeten putten. Naast banen moet de munt ook buitenlandse investeringen en meer toerisme naar het land brengen, schrijft de president op Twitter. "Als 1 procent van alle bitcoins in El Salvador wordt geïnvesteerd, stijgt ons bbp met 25 procent." Hoewel de bitcoinkoers nagenoeg hetzelfde bleef, heeft Bukele in een deel van de crypto-gemeenschap inmiddels een heldenstatus. Maar in El Salvador zelf klinkt kritischer commentaar.

Nayib Bukele: bitcoinfan met autoritaire trekken Zakenman Nayib Bukele werd in 2019 verrassend president met zijn belofte een einde te maken aan de corruptie en het bendegeweld in El Salvador. Onder zijn bewind nam het aantal moorden af. Maar zijn autoritaire aanpak leverde hem ook kritiek op van mensenrechtenorganisaties. Hij stuurde al eens het leger het parlement in toen de parlementariërs niet wilden instemmen met een voorstel van Bukele. Nadat hij vorige maand een meerderheid had gehaald in het parlement ontsloeg hij vijf van de hoogste rechters. Toen Bukele de bitcoinwet had ingediend, veranderde hij zijn profielfoto op Twitter naar een foto met laserogen. "Dat staat symbool voor bitcoinbezitters die hopen dat de munt alleen maar in waarde zal stijgen", zegt Teunis Brosens van ING. "Dat conflicteert met het idee van bitcoin als betaalmiddel. Dus ik vraag me wel af: wat is dan het motief van deze president?"

"Wedden op de bitcoin is als roulette spelen in Las Vegas", schrijft Carlos Acevedo, oud-directeur van de Centrale Bank van El Salvador in een column in de onafhankelijke krant El Faro. De voorgespiegelde voordelen noemt Acevedo "louter theoretisch". "Cryptovaluta zijn te volatiel en te riskant om de basisfuncties van geld te vervullen. Zelfs internationale bitcoin-evenementen accepteren het niet als geldig betaalmiddel." Belastingen in bitcoin? Teunis Brosens, crypto-expert van ING, ziet de grote koersschommelingen als risico. Vooral met het oog op leningen bij bijvoorbeeld het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat leende vorig jaar nog 389 miljoen dollar aan het land. "In theorie kan een groot deel van de belasting nu binnenkomen in bitcoin", zegt Brosens. "Het IMF wil natuurlijk niet dat El Salvador de lening niet meer terug kan betalen als de bitcoinkoers opeens daalt." Toch ziet Brosens ook een kans. "De economie van El Salvador is voor 20 procent afhankelijk van emigranten die vanuit het buitenland dollars sturen. Dat is nu vaak heel duur. Door de bitcoin te gebruiken kan dat een stuk goedkoper worden." Venezuela El Salvador is niet het enige land van Latijns-Amerika waar de bitcoin voet aan de grond krijgt. "In Venezuela gebruiken steeds meer mensen de bitcoin om de hyperinflatie van hun eigen munt te ontwijken", zegt NOS-correspondent Marc Bessems. In 2018 gaf Venezuela ook een eigen virtuele munt gekoppeld aan de olieprijs uit. "Maar die is geen succes geworden." NOS op 3 legde eerder uit waarom deze tijd zo veel mensen in bitcoin stappen: