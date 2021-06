Hondenmolen uit veertiende eeuw opgegraven bij Doorn

Archeologen hebben bij opgravingen tussen Driebergen en Doorn resten van een karnmolen uit de veertiende eeuw ontdekt. Het gaat mogelijk om de oudste hondenmolen die ooit in Nederland gevonden is.

Een karnmolen is een houten molen die in beweging werd gezet door een of meerdere honden. Op basis van de jaarringen van het opgegraven hout denken de archeologen dat de boom waarvan de molen is gemaakt tussen 1367 en 1382 gekapt moet zijn. Dit maakt deze hondenmolen of 'hondenkarn' ongeveer vierhonderd jaar ouder dan de oudst bekende exemplaren, schrijft RTV Utrecht.

Naast de hondenmolen zijn resten uit de ijzertijd en de vroege Middeleeuwen gevonden op het terrein. Ook zijn funderingspalen van een boerderij met bijgebouw uit de twaalfde of dertiende eeuw blootgelegd.

Gemeente is blij verrast

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is verheugd met de vondsten. "Steeds weer weet het archeologisch erfgoed in onze gemeente te verrassen. Omdat we elke keer nieuwe ontdekkingen doen over de geschiedenis van de Utrechtse Heuvelrug, hechten we grote waarde aan ons archeologisch erfgoed", zegt wethouder Rob Jorg.

De vondsten worden geconserveerd en later deze maand in Doorn tentoongesteld tijdens de Nationale Archeologiedagen.