Kabinet moet beter op de centen gaan letten, vindt de Kamer

Het kabinet moet de komende jaren beter op de centen gaan letten, vindt de Tweede Kamer. Van een te groot percentage van de uitgaven is de onderbouwing niet aan de Tweede Kamer gemeld of is die niet meer te achterhalen.

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de verantwoordingsstukken over 2020 van de Algemene Rekenkamer. Die had veel kritiek.

"Het ligt niet allemaal aan de coronacrisis", zegt D66-Kamerlid Sneller. Een meerderheid van de Kamer steunt zijn voorstel om de ministeries beter te gaan controleren. Demissionair minister Hoekstra van Financiën moet daarvoor met een plan komen.

Ook het CDA van Hoekstra vindt dat het beter moet. "Als de Kamer niet alle financiële informatie krijgt, kan de burger er niet meer op rekenen dat wij het goed controleren", zegt Kamerlid Van Dijk.

Geen excuus

De meeste partijen hebben er begrip voor dat het hectisch was voor het kabinet in coronajaar 2020, maar vinden dat geen excuus. "Het verdient een groot compliment dat het kabinet een economische crisis door corona heeft afgewend, maar dat neemt niet weg dat kritiek ook mogelijk is", zegt PvdA-Kamerlid Nijboer.

Bij het ministerie van VWS is 5,1 miljard euro van de uitgaven onvoldoende boekhoudkundig onderbouwd. Dat heten 'onrechtmatige uitgaven en verplichtingen'. En er is informatie over uitgaven niet naar de Kamer gegaan. Ook Defensie ging in de fout, met name bij het onderhoud van gebouwen.

Het gaat bij alle ministeries in totaal om zo'n 9 miljard euro. Dat is 2,48 procent van de totale verplichtingen van de overheid. De Rekenkamer stelt als maximale grens aan onrechtmatige uitgaven 1 procent.