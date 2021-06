1791 nieuwe besmettingen, gemiddelde blijft dalen

Een teststraat van de GGD - ANP

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 1791 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 334 meer dan gisteren. Op woensdag en donderdag is het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens een 'inhaaleffect' ontstaat.

A - NOS

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 1943 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 33 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

a - NOS

In de strijd tegen het coronavirus zijn naar schatting van het ministerie van Volksgezondheid 11,1 miljoen prikken gezet. Gisteren zijn er 237.000 vaccinaties gedaan. Naar verwachting worden er deze week ruim 1,4 miljoen prikken gezet.

a - NOS

In de ziekenhuizen is de bezetting in een dag wederom fors afgenomen. Er liggen nu 834 mensen met corona in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er nog 937. Van hen liggen 304 coronapatiënten op de IC, 17 minder dan gisteren. Dat blijkt uit de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

A - NOS