Fastly-storing in gang gezet na wijzigen instellingen door één klant

De storing bij het Amerikaanse cloudcomputingbedrijf Fastly die gisteren onder meer de sites van CNN, The Guardian en The New York Times platlegde, werd veroorzaakt door een fout in de software die het bedrijf gebruikt. Toen één Fastly-klant een aanpassing maakte, werd die bug geactiveerd, waardoor in één keer 85 procent van het netwerk platging. Dat zegt Nick Rockwell, het hoofd engineering van het bedrijf in een blogpost.

Fastly biedt zijn verontschuldigingen aan. "Hoewel er specifieke omstandigheden waren die deze storing veroorzaakten, hadden we erop moeten anticiperen", is de conclusie.

De storing bij Fastly kon na bijna een uur worden verholpen. Het probleem werd weliswaar relatief snel gevonden, maar de storing legt bloot hoe afhankelijk de digitale infrastructuur is van een klein aantal bedrijven. Gaat er iets fout bij een bedrijf als Fastly, dan merken de miljoenen gebruikers van het internet dat meteen.

Fastly is een content delivery network- of cdn-bedrijf, gespecialiseerd in het snel laten werken van websites. "Er zijn maar een paar bedrijven die dit kunnen, omdat het veel geld kost en echt moeilijk is om dit voor elkaar te krijgen", zei Erik Bais van A2B Internet en gespecialiseerd in netwerk-infrastructuur, eerder tegen de NOS.