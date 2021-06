Judoka's Vermeer en De Wit wacht strijd om WK-brons na verloren halve finales

Sanne Vermeer en Frank de Wit zijn bij de WK judo in Boedapest veroordeeld tot de strijd om het brons. De twee Nederlandse judoka's haalden de halve finales in Hongarije, waarin ze allebei al snel op ippon verloren.

De 23-jarige Vermeer, die zich niet geplaatst heeft voor de Olympische Spelen in de klasse tot 63 kilogram, kreeg in de eerste ronde een bye. Daarna versloeg ze achtereenvolgens de Poolse Angelika Szymanska (ippon in de golden score), de Spaanse Cristina Cabana Peres (ippon) en de Servische Anja Obradovic (ippon).

In de halve finale wachtte Vermeer een zware kluif, want daarin trof ze de Française Clarisse Agbegnenou: de viervoudig wereldkampioene en nummer een van de wereld.

De Nederlandse nummer zeven van de wereld begon fel aan de partij, maar na tweeënhalve minuut nam Agbegnenou haar in een wurggreep, waarna Vermeer moest aftikken: ippon.

Bijrol Franssen

Vermeer raakte in 2019 geblesseerd aan haar hamstring. Daarop besloot de judobond om het olympische ticket in de klasse tot 63 kilogram aan Juul Franssen te geven. De 31-jarige judoka speelde echter een bijrol bij de WK in Hongarije. In de eerste ronde kreeg Franssen een bye en in de tweede ronde ging ze in de extra tijd op waza-ari onderuit tegen de Hongaarse nummer 27 van de wereld, Szofi Ozbas.