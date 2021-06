Judoka Vermeer grijpt brons op WK na knappe zege in troostfinale

Judoka Sanne Vermeer heeft bij de WK in Boedapest in de klasse tot 63 kilogram brons veroverd. De 23-jarige Friezin won in een van de troostfinales op ippon van de Braziliaanse Ketleyn Quadros na op achterstand te hebben gestaan.

Vermeer won eerder brons bij de Europese kampioenschappen 2019 in Minsk en de EK in Lissabon van dit jaar.

Het betekent voor Vermeer een mooi succes, ondanks haar gemiste kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ze raakte in 2019 geblesseerd aan haar hamstring. De judobond besloot het olympische ticket in de klasse tot 63 kilo aan Juul Franssen te geven.

In tegenstelling tot Vermeer speelde de 31-jarige Franssen op dit WK een bijrol. In de eerste ronde kreeg Franssen een bye en in de tweede ronde ging ze in de extra tijd op waza-ari onderuit tegen de Hongaarse nummer 27 van de wereld, Szofi Ozbas.

Alles op ippon gewonnen tot halve finales

De 23-jarige Vermeer had in Boedapast een topdag. Op weg naar de halve finale won ze al haar partijen op ippon, al had ze in de tweede ronde een verlenging nodig.

In de halve finales wachtte Vermeer een zware kluif, want daarin trof ze de Française Clarisse Agbegnenou: de viervoudig wereldkampioene en nummer één van de wereld.

De Nederlandse nummer zeven van de wereld begon fel aan de partij en hield lang stand. Na tweeënhalve minuut plaatste ze een aanval, maar de viervoudig wereldkampioene nam die over en in het grondgevecht tikte Vermeer af vanwege een verwurging.