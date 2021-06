Arbeidsmigranten in Nederland: geen werk = geen huis

Het gaat om honderden arbeidsmigranten uit Midden en Oost-Europa die dakloos zijn in de grote steden. Iets wat Ineke Bergsma al veel langer wist, als veldwerker bij de stichting Ontmoeting in Rotterdam. Doordat er een noodopvang kwam, werden de grote aantallen zichtbaar.

Geen werk = geen huis. Het is de schrijnende situatie voor onder andere Michael en Rafal uit Polen en Lauris uit Letland. Ze werkten bij een uitzendbureau en kregen via hun werkgever een huis. Maar toen er geen werk meer was, waren de arbeidsmigranten plots dakloos. De afgelopen maanden bood de corona-noodopvang een oplossing, maar nu zwerven ze weer over straat.

"Ineens zagen wethouders in grote steden dat er grote groepen arbeidsmigranten zich meldden voor die tijdelijke noodopvang. Tot die tijd leefden ze vrij onzichtbaar voor de meeste mensen. Overdag onopvallend op straat, 's nachts onder bruggen, in parken of parkeergarages."

Het is vroeg in de ochtend als Bergsma en haar collega's beginnen met hun rondje door Rotterdam. Met verse koffie gaan ze op zoek naar dakloze arbeidsmigranten. Vlak na vijven treft Bergsma de 38-jarige Lauris aan, aan de rand van de Kralingse plas. Aan zijn voeten slippers - "schoenen heb ik niet" - en al zijn bezittingen in een kleine tas.

Lauris werkte in de bouw, maar eind vorig jaar was er geen werk meer bij het uitzendbureau. "Binnen een paar dagen stond ik op straat. Gelukkig was er snel de noodopvang in de Maassilo, maar sinds vorige week is die dicht. Het is heel erg om op straat te leven, je komt niet tot rust. Maar vannacht, hier vlak bij het water, was het rustig", zegt Louris, nippend aan de koffie van Ineke.

Onder een spoorbrug liggen twee Poolse arbeidsmigranten op een deken. Iets verder drie Bulgaren onder een schuin gespannen zeil, in een hoekje op een rustige parkeerplek. "Het probleem is dat de uitzendbureaus naast werk ook zorgen voor huisvesting en de zorgverzekering", zegt Ineke. "Als er geen werk meer is ben je in één klap je werk, huis en zorgverzekering kwijt".