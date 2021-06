Bijzondere beelden: grote groep bellenblazende bultrugwalvissen vastgelegd

De beelden werden in september vorig gemaakt door een burgerwetenschapper aan de kust bij Nieuw-Zuid-Wales. Inmiddels zijn ze geanalyseerd en zijn de bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Aquatic Conservation .

Wetenschappers in Australië hebben voor het eerst vastgelegd hoe een groep van meer dan dertig bultruggen in dit deel van de wereld jagen door bellen rondom hun prooi te blazen. Niet alleen de groepsgrootte was opvallend, ook deze manier van jagen kenden de wetenschappers vooral van walvissen bij Zuid-Afrika.

De beelden bieden nieuw inzicht in hoe bultrugwalvissen naar voedsel zoeken. Het idee was dat ze jaarlijks van de koude delen bij Antarctica naar de warmere wateren rond Australië trekken om daar jongen te krijgen Vervolgens zouden ze met de kalveren weer terug naar het koude water gaan omdat er daar meer voedsel te vinden is. Aangenomen werd dat ze niet eten tijdens de oversteek.

"Maar door de beelden is nu duidelijk geworden dat ze op krill jagen als ze dat onderweg tegenkomen.", zegt Mardik Leopold van de Wageningen Universiteit.

Volgens Leopold zijn de beelden bijzonder maar is het geen toeval dat er zo veel bultruggen tegelijkertijd gespot werden. "Normaal gesproken migreren walvissen alleen of met hun kalf. Maar als er onderweg veel prooi te vinden is dan is het te verwachten dat er veel walvissen samen te zien zijn."

De Australische onderzoekers schrijven dat de beelden van de 'supergroep' erop kunnen wijzen dat het beter gaat met de populatie. Jarenlang werd er intensief gejaagd op de zeezoogdieren.

Walvissentaal

Bij de 'bubbelnet-techniek' zwemmen de walvissen rond de prooi en blazen ze bellen zodat de kleine zeedieren in een compacte bal naar het wateroppervlak zwemmen. Vervolgens zijn ze voor de walvissen gemakkelijk te vangen. Hoe de Australische bultruggen de techniek hebben geleerd, blijft voor de wetenschappers vooralsnog een raadsel.

Walvissen staan er volgens Leopold wel om bekend snel van elkaar te kunnen leren als ze elkaar tegenkomen. "Nieuwe manieren van jagen gaan als een lopend vuurtje door de populatie. Vanwege de snelheid daarvan wordt onder wetenschappers gespeculeerd of walvissen dan toch communiceren met een vorm van taal", zegt hij. Het is niet onderzocht of de walvissen in Zuid-Afrika in contact zijn geweest met de gefilmde bultrugwalvissen in Australië.