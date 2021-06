Opnieuw mogelijke uitdagers van president Ortega vastgezet in Nicaragua

In Nicaragua zijn twee oppositieleiders opgepakt die het bij de verkiezingen begin november willen opnemen tegen president Daniel Ortega. Er zitten nu vier mogelijk uitdagers van Ortega gevangen.

De gisteren aangehouden Félix Maradiaga en Juan Sebastián Chamorro worden verdacht van misdrijven tegen de staat. Ze zouden, gefinancierd door het buitenland, 'terroristische en ontwrichtende acties' hebben beraamd.

Chamorro is een telg uit een prominente Nicaraguaanse familie en een neef van Cristiana Chamorro, die vorige week al werd aangehouden. Zij is onder huisarrest geplaatst.

Afgelopen weekend werd ook oud-ambassadeur in de Verenigde Staten Arturo Cruz Sequeira opgepakt. Hij blijft zeker drie maanden in voorarrest zitten, heeft een rechter geoordeeld.

De linkse Ortega is sinds 2007 aan de macht in het Midden-Amerikaanse land, nadat hij tussen 1985 en 1990 ook al de president was. In 2018 braken er grote maatschappelijke protesten uit tegen zijn bewind, die hij met harde hand liet neerslaan.

Amerika eist vrijlating

Een directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zegt dat hij in 30 jaar zoiets nog nooit heeft gezien. "Ortega wil als Stroesnner zijn", schrijft hij op Twitter. Alfredo Stroessner was tussen 1954 en 1989 dictator in Paraguay.

Ook volgens de VS bevestigen de arrestaties dat Ortega een dictator is "en dat de internationale gemeenschap geen andere keuze heeft dan hem als zodanig te behandelen". De VS en ook de EU hebben aan hooggeplaatste leden van het regime sancties opgelegd.

De Amerikaanse topdiplomaat voor Latijns-Amerika Julie Chung eist dat alle arrestanten per direct worden vrijgelaten.