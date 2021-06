Sakkari vloert titelhoudster Swiatek, ook Krejcíková naar laatste vier

De 25-jarige Sakkari stuit in de halve finales op Barbora Krejcíková. De nummer 33 van de wereld troefde met 7-6 (6), 6-3 de 17-jarige Cori Gauff af.

Swiatek, die met haar negende plaats op de wereldranglijst negen plaatsen hoger staat dan haar opponente, leverde in de tweede set direct haar opslag in en liet zich vervolgens aan een bovenbeenblessure behandelen. De vorige week 20 geworden Poolse ging door, maar kon het tij niet meer keren.

De Poolse had haar laatste 22 sets in Parijs gewonnen, maar aan die reeks kwam tegen Sakkari al snel een einde. In de rommelige eerste set, waarin de rally's veelal door fouten werden beslist, kwam Sakkari terug van 0-2, waarna ze op 4-4 de Poolse nogmaals brak.

Maria Sakkari heeft op Roland Garros de halve finales bereikt. De Griekse, die net als de overige drie halvefinalistes voor het eerst bij de laatste vier van een grandslamtoernooi staat, won in de kwartfinales met 6-4, 6-4 van titelverdedigster Iga Swiatek.

Laatbloeier Krejcíková kende tot dit seizoen vooral successen in het dubbelspel, getuige onder meer de titel op Roland Garros drie jaar geleden. Dit jaar laat de 25-jarige Tsjechische haar klasse ook in het enkelspel zien. Zo greep ze eind mei in Straatsburg haar eerste WTA-titel, waarna ze haar topvorm meenam naar Parijs.

In de eerste set imponeerde Gauff, met haar 25ste plaats iets hoger bivakkerend op de mondiale tennisladder, met prachtige winners en leek Krejcíková veel last van de spanning te hebben. De Amerikaanse liet echter vijf setpunten onbenut (op 5-3, 6-5 en in de tiebreak), waarna de Tsjechische wel toesloeg.

Die dreun kwam Gauff niet meer te boven, al vocht ze zich in de tweede set nog wel van 0-5 terug tot 3-5. Op het zesde matchpoint moest het Amerikaanse talent zich gewonnen geven.

Krejcíková staat in Parijs aan de zijde van Katerina Siniakova ook bij de laatste vier in het dubbelspel.