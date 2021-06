Arnhemmers leveren 178 wapens in op politiebureau

Een wapeninleveractie in Arnhem heeft 178 wapens opgeleverd. Arnhemmers konden vorige week wapens inleveren op het politiebureau, zonder dat ze vervolgd zouden worden.

Er zijn circa zestig vuurwapens ingezameld: achttien luchtdrukpistolen, dertien alarmpistolen, elf geweren en acht handvuurwapens. Ook zijn er tien imitatievuurwapens afgegeven.

Daarnaast zijn er veel slag-, stoot- en steekwapens naar het politiebureau gebracht, zoals dolken, zwaarden en wapenstokken. Ook werden enkele kilo's aan munitie ingeleverd, schrijft Omroep Gelderland.

Politie en burgemeester tevreden

Politiechef Erik Bomhof noemt het ingezamelde aantal wapens overweldigend en verwacht ook op de langere termijn effect van de actie. "Wapenbezit leidt namelijk gauw tot wapengebruik. Door de aandacht voor deze inleverweek hopen we ook dat jongeren hier met elkaar over in gesprek blijven gaan."

Ook burgemeester Marcouch, die vooraf zo'n 200 wapens van de straat hoopte te halen, is te spreken over de opbrengst. "Elk ingeleverd wapen maakt de stad veiliger." Hij doet meteen een oproep aan ouders en andere opvoeders om waakzaam te blijven en wapenbezit te melden bij de politie.

De Arnhemse wapeninleveractie was de eerste in de provincie Gelderland. Er waren eerder al wel soortgelijke acties in Den Haag en Zwolle.